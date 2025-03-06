الفاتيكان يكشف مستجدات الوضع الصحي للبابا فرانسيس

روما - (أ ب)

قال الفاتيكان إن البابا فرانسيس يستريح اليوم الخميس، بعد أن أمضى ليلة هادئة خلال الأسبوع الثالث من تلقيه العلاج في المستشفى، إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وكان البابا ينام بقناع للتنفس الآلي، غير جراحي، لضمان تمدد رئتيه بشكل صحيح أثناء الليل، ولمساعدته على التعافي. وانتقل إلى الحصول على الأكسجين من خلال أنبوب في الأنف أثناء فترة النهار.

ويشار إلى أن حالة البابا /88 عاما/ - الذي يعاني من مرض رئوي مزمن وتم إزالة جزء من إحدى رئتيه عندما كان في شبابه - مستقرة منذ يومين، بعد أن عانى من أزمتين تنفسيتين يوم الاثنين الماضي. وأكد الأطباء أن تشخيص حالته يظل بحذر شديد بسبب الصورة المعقدة.

وقال الفاتيكان إن البابا شهد أمس الأربعاء بدء فترة الصوم الكبير - التي تسبق مراسم الأسبوع المقدس - باستدعاء كاهن الرعية في غزة. وأضاف العلاج الطبيعي إلى روتين علاجه التنفسي في المستشفى.