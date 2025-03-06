وزير الخارجية يكشف: ماذا دار بين السيسي والشرع في القمة العربية؟

(وكالات)

علق وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك خلال زيارة الأخيرة إلى القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة، قائلًا إن اللقاء تناول الأوضاع المتأزمة داخل سوريا، إلى جانب المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في تصريحات مصورة نشرتها قناة "العربية"، أن اللقاء ناقش "التحديات الخطيرة التي تواجه سوريا في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة"، مشيرًا إلى أن مصر لديها "شواغل مشروعة" تجاه ما يجري داخل الأراضي السورية.

وأوضح عبد العاطي أن الرئيس السيسي أبدى اهتمامًا كبيرًا بمعرفة تفاصيل الوضع في سوريا، مؤكدًا على أهمية "الشمولية وعدم الإقصاء" في أي حل سياسي، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، حيث شدد السيسي على موقف مصر الرافض لأي انتهاك يمس السيادة السورية، مؤكدًا أن "استقرار سوريا ووحدتها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وجاء اللقاء بين السيسي والشرع على هامش القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي، والتي ركزت على بحث خطة بديلة لوقف مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى للشرع إلى مصر منذ تنصيبه رئيسًا عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إضافة إلى أنها المشاركة الأولى له في قمة عربية.