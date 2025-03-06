عوضًا عن أمريكا.. فرنسا تعرض خدماتها الاستخباراتية على أوكرانيا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الخميس، إن فرنسا عرضت خدماتها الاستخباراتية على أوكرانيا بعد تعليق واشنطن تعاونها مع كييف.

أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، مما قد يشل قدرة أوكرانيا على استهداف القوات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع بريطانيا من مشاركة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، والتي تأتي مع إلغاء جميع المساعدات العسكرية الأمريكية ونفاد الأسلحة في غضون ثمانية أسابيع.

وأمرت واشنطن وكالات المخابرات البريطانية والجيش بعدم مشاركة المخابرات الأمريكية المعروفة باسم "الإفراج عن أوكرانيا".

وقال مسؤول أوكراني كبير لصحيفة فاينانشيال تايمز: "أمامنا شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعد ذلك، سيكون الموقف صعبًا للغاية بالنسبة لنا، سيسمح ذلك لروسيا باستغلال موقف أوكرانيا الضعيف".

وأضاف "لن يكون انهيارا كاملا لكننا سنضطر للانسحاب من بعض المناطق بسرعة أكبر".