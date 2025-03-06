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وزير الخارجية يتوجه إلى مكة لبحث التنسيق الإقليمي ودعم فلسطين

11:07 ص الخميس 06 مارس 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إلى مكة المكرمة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك وزير الخارجية غدًا الجمعة، في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي ينعقد بجدة لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني فى ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد أن استضافت مصر قمة طارئة غير عادية عقدت في القاهرة بشأن بحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع. وأكد بيان القمة العربية على الرفض الواضح لمخطط التهجير إضافة للكشف عن خطة لإعادة إعمار القطاع.

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بدر عبد العاطي دعم فلسطين وزير الخارجية والهجرة
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