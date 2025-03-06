وزير الخارجية التركي: استراتيجية إسرائيل تتمثل في إبقاء جميع الدول ضعيفة

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن أنقرة لم تعلم مسبقا بالهجوم الذي نفذته هيئة تحرير الشام على النظام السوري.

وكشف فيدان، عن اعتقاده أن الرئيس السوري أحمد الشرع لديه الآن فهم أفضل للمجتمع الذي يتعامل معه، لافتا إلى أن خبرة الشرع في تقديم الخدمات بإدلب أتاحت له رؤية أن الحياة لا تقتصر على الحرب فقط.

وأكد فيدان، أن الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتحركات القوات الجديدة تشكل استفزازا واضحا، مشيرا إلى أن إسرائيل ترى كل دولة عربية وإسلامية تهديدا وذلك أمر خطير للغاية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن استراتيجية إسرائيل تتمثل في إبقاء جميع الدول ضعيفة وغير قادرة على الدفاع عن حدودها.