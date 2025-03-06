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وزير الخارجية التركي: نريد أن نكون جزء من أي بنية أمنية أوروبية بديلة للناتو

10:39 ص الخميس 06 مارس 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

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وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، إن تركيا ستنضم إلى ميثاق الأمن الأوروبي ما بعد "الناتو".

وأشار فيدان، إلى أن تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمثابة دعوة لأعضاء الحلف للاستيقاظ كي يتحدوا ويصمموا مركز ثقل خاص بهم، مؤكدا أن تركيا تريد أن تكون جزءا من أي بنية أمنية أوروبية جديدة إذا انهار حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح فيدان، أنه حتى لو قرر ترامب البقاء في أوروبا فقد يفكر آخرون في تقليص مساهمة واشنطن بأمن أوروبا.

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هاكان فيدان وزير الخارجية التركي الناتو
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