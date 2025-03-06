مقتل 4 مهربين بعد اشتباكات على الحدود الأردنية لإحباط عملية تهريب

(وكالات)

اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية، فجر اليوم الخميس، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا )، "نتج عن الاشتباكات مقتل أربعة من المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة، مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية".

وأشارت إلى أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح أوتوماتيكي (كلاشنكوف)، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة" .