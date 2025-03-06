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أول تعليق من حماس على تهديد ترامب بـ"الجحيم"

10:21 ص الخميس 06 مارس 2025

حركة حماس

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غزة - (د ب أ)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر ضد الشعب الفلسطيني يشكل دعمًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتنصل من الاتفاق وتشديد الحصار والتجويع بحق الفلسطينيين.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام اليوم عن القانوع قوله إن "المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين دخول الاحتلال لمفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع برعاية الوسطاء".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر ما سماه "إنذارا أخيرا" لحركة حماس لإطلاق سراح باقي المحتجزين في قطاع غزة.

وحذر ترامب، في منشور عبر منصته تروث سوشيال، حماس من أن أي تأخير سيؤدي إلى "نهاية محتومة" للحركة، داعيا قيادة حماس إلى "مغادرة غزة فورا" قبل فوات الآوان.

جاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعه بعدد من الأسرى المحررين، الذين تحدثوا عن معاناتهم، وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في عملياتها العسكرية ضد حماس.

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حركة حماس ترامب نتنياهو اتفاق غزة
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