تدمير عدة مبان وإصابات إثر إلقاء طائرة قنابل على منزل بكوريا الجنوبية



وكالات

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن طائرة عسكرية أسقطت على منزل 8 قنابل عن طريق الخطأ ما أدى لإصابة مدنيين في مدينة بوشون الشمالية في إقليم جيونججي.

وقال سلاح الجو في بيان، إن "ثماني قنابل متعددة الأغراض من طراز إم كي-82 أسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة كي إف-16 تابعة لسلاح الجو، وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد"، مبديا أسفه الشديد للحادث الذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المدنيين".

وأشارت السلطات إلى أنها تلقت بلاغا حوالي الساعة العاشرة صباحا (بالتوقيت المحلي) عن سقوط القذائف على منزل في المدينة التي تقع على بعد 43 كيلومترا شمال العاصمة سيئول، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص وتدمير عدة مبان.

ويجرى حاليا تحقيق للوقوف على ملابسات سقوط القذائف على المنزل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.