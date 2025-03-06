للقيادة تحت تأثير الكحول.. ضبط كبير مساعدي رئيس مجلس النواب الأمريكي



وكالات

قبضت السلطات الأمريكية على هايدن هاينز، كبير مساعدي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول، وذلك بعد اصطدامه بمركبة تابعة للشرطة أمام الكونجرس.

واصطدم هاينز، ليل الثلاثاء-الأربعاء بسيارة شرطة عقب خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس.

ووجهت إلى هاينز تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا.

وفي بيان لها، قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن هاينز "تراجع إلى الخلف واصطدم بمركبة متوقفة" قبيل منتصف الليل، مضيفة أن الضباط استجابوا للحادث وألقوا القبض على السائق.

من جهته، قال جونسون، إنه يعرف هاينز منذ أكثر من عقد من الزمن، مؤكدا أنه شخص موثوق ويحظى بالاحترام، ولديه ثقتي الكاملة في قيادة الفريق، وفقا لروسيا اليوم.

وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم جونسون إن رئيس مجلس النواب "على دراية بالحادث الذي وقع الليلة الماضية بين رئيس موظفيه وشرطة الكابيتول"، مشيرا إلى أن هاينز يتمتع بـ"سمعة مرموقة بين أعضاء الكونجرس وفرق العمل".

ويعد هاينز من المساعدين المقربين لجونسون، النائب الجمهوري عن لويزيانا، ويشغل منصب رئيس موظفيه منذ توليه رئاسة المجلس في عام 2023.