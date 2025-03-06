ماركو روبيو: النزاع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين أمريكا وروسيا



وكالات

أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن النزاع في أوكرانيا هو عبارة عن حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال روبيو: "هذه حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين: الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا، وروسيا. ولا بد من وضع حد لهذا النزاع"، وفقا لروسيا اليوم.