إعلان

ماركو روبيو: النزاع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين أمريكا وروسيا

05:24 ص الخميس 06 مارس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن النزاع في أوكرانيا هو عبارة عن حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال روبيو: "هذه حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين: الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا، وروسيا. ولا بد من وضع حد لهذا النزاع"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية الأمريكي أمريكا روسيا أوكرانيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا روسيا وأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية الولايات المتحدة الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟