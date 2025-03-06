ماركو روبيو: النزاع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة بين أمريكا وروسيا
05:24 ص الخميس 06 مارس 2025
وكالات
أقر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن النزاع في أوكرانيا هو عبارة عن حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا.
وقال روبيو: "هذه حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين: الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا، وروسيا. ولا بد من وضع حد لهذا النزاع"، وفقا لروسيا اليوم.
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