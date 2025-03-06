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الرسوم الجمركية.. كندا: لن نجري مفاوضات مع واشنطن على حساب مصالحنا

02:24 ص الخميس 06 مارس 2025

ميلاني جولي وزيرة الخارجية الكندية

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وكالات

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أن الحوار بين كندا والولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية مستمر، مؤكدة أن كندا لن تتفاوض مع واشنطن على حساب مصالحها.

قالت جولي، إن المفاوضات مستمرة، وفي نهاية المطاف سيعقد الاتفاق بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء ترودو فقط، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت: "إسمحوا لي أن أتحدث بصراحة، نحن لن نجري مفاوضات تتضمن الإضرار بمصالحنا".

وأشارت جولي إلى أنها أجرت اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأن ترودو اتصل بترامب وأن وزير المالية الكندي دومينيك لوبلان تحدث مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك.

وأعلنت كندا فرض رسوم على السلع الأمريكية ردا على ذلك، ورفعت دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية.

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