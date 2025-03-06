فلسطين: تهديدات ترامب تُظهر تنصل أمريكا من الاتفاق الذي كانت وسيطة فيه



وكالات

قالت "حركة المجاهدين الفلسطينية"، إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر تنصل الولايات المتحدة من الاتفاق الذي كانت وسيطة فيه، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن هذه المواقف تمنح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوة للاستمرار في جرائمه طالما يحظى بالدعم المطلق لارتكاب المزيد من الجرائم بحق 2.4 مليون إنسان.

وأكدت الحكومة في غزة، أن الشعب الفلسطيني أو مقاومته في غزة لم يكن أبدا المشكلة بل كانت المشكلة دائما في الاحتلال وما يحدث اليوم بالضفة والقدس خير دليل.