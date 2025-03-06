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الحكومة بغزة ترد على ترامب: تمنح نتنياهو القوة للاستمرار في جرائمه

01:46 ص الخميس 06 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن هذه المواقف تمنح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوة للاستمرار في جرائمه طالما يحظى بالدعم المطلق لارتكاب المزيد من الجرائم بحق 2.4 مليون إنسان.

وأكدت الحكومة في غزة، أن الشعب الفلسطيني أو مقاومته في غزة لم يكن أبدا المشكلة بل كانت المشكلة دائما في الاحتلال وما يحدث اليوم بالضفة والقدس خير دليل.

ووجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى حركة حماس عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في منشوره: "شالوم حماس (تعني مرحبا).. يمكنكم الاختيار أطلقوا سراح جميع الأسرى الآن، وليس لاحقا، وأعيدوا فورا جميع جثث الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فسينتهي أمركم.. فقط الأشخاص المرضى والمختلين يحتفظون بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون".

وأضاف ترامب: "أنا أرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي عضو في حماس آمنا إذا لم تفعلوا ما أقول.. لقد التقيت للتو بأسراكم السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذه تحذيركم الأخير".

وتابع: "بالنسبة للقيادة، الآن هو الوقت لمغادرة غزة، بينما لا تزال لديكم فرصة. وأيضا، إلى سكان غزة: مستقبل جميل ينتظركم، ولكن ليس إذا احتجزتم أسرى. إذا فعلتم ذلك، فأنتم هالكون! اتخذوا قرارا ذكيا".

وجدد ترامب تأكيده: "أطلقوا سراح الأسرى الآن، وإلا فستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا".

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