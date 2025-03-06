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وكالات إغاثة دولية: إسرائيل تخطط للسيطرة على المساعدات التي تدخل غزة

01:38 ص الخميس 06 مارس 2025

المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولي وكالات إغاثة دولية، إن هناك خطة إسرائيلية للسيطرة المباشرة على المساعدات التي تدخل وتُوزع بغزة.

وأوضح مسؤولو وكالات الإغاثة، أنه وفق خطة إسرائيل ستظل نقطة دخول واحدة فقط مفتوحة وهي معبر كرم سالم، مشيرين إلى أ، حكومة الاحتلال ستنشئ نظام تتبع لتوزيع المساعدات داخل غزة.

وأكد المسؤولون، أنه وفق خطة إسرائيل فإن البضائع سيتم فحصها وتوجيهها لمراكز لوجستية بغزة.

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