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هآرتس: رئيس الشاباك طالب نتنياهو بالهجوم على غزة في مايو 2023

12:38 ص الخميس 06 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أن يكون رئيس الشاباك رونين بار قد نبهه لضرورة شن حرب في غزة قبل 5 أشهر من هجوم 7 أكتوبر.

وأشارت هآرتس، إلى أن رئيس الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 بعد عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي إن حماس هي التحدي التالي.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن رئيس الشاباك قال لنتنياهو في مايو 2023 إن شن عملية عسكرية في غزة لا مفر منه، مؤكدة أن نتنياهو عارض رئيس الشاباك وقال إن حماس تم ردعها.

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نتنياهو رئيس الشاباك هجوم 7 أكتوبر حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي
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