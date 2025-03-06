آيزنكوت: حذر نتنياهو من إضعاف الجيش قبل 6 أسابيع من هجوم 7 أكتوبر

وكالات

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، إنه حذر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من إضعاف الجيش قبل 6 أسابيع من كارثة 7 أكتوبر.

وأكد آيزنكوت، أن نتنياهو تجاهل التحذير وواصل الترويج للانقلاب القضائي ما مزق الشعب وأضعف الدولة، لافتا إلى أن على نتنياهو التركيز على تحقيق أهداف الحرب وفي مقدمتها إعادة الأسرى.

وأوضح آيزنكوت، أن على نتنياهو تعزيز الجيش بقانون التجنيد ومنع المزيد من الضرر في تعاضد الإسرائيليين.

وقالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، الأربعاء، إن العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران.

وأكد زامير، أن إعادة الأسرى واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعا.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيا بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش