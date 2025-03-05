مسؤولون أمريكيون: حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلينسكي لتوقيع اتفاق المعادن

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيقاف الدعم لأوكرانيا قد يكون قصير الأمد إذا قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالب واشنطن.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، أن حجب المساعدات يهدف للضغط على زيلينسكي لتوقيع اتفاق المعادن، موضحين أنه إذا تم التوصل لاتفاق المعادن فسيستمر التبادل الاستخباري والإمداد العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالسلام ويريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت ليفيت، أن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا يهدف إلى مراجعتها.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي، الثلاثاء، إن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات لأوكرانيا صدر بينما كانت شحنات أسلحة متوجهة إليها.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن شحنات الأسلحة التي كانت في أوروبا متجهة إلى أوكرانيا اضطرت لتغيير مسارها.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن شحنات الأسلحة التي أوقفها البيت الأبيض تتضمن مضادات للدروع وذخائر مدفعية ومدرعات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا.

وتأتي تلك التصريحات نتيجة المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في البيت الأبيض.