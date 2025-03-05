رئيس الأركان الإسرائيلي: العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إيال زامير، الأربعاء، إن العام الحالي سيكون عام الحرب مع التركيز على غزة وإيران.

وأكد زامير، أن إعادة الأسرى واجب أخلاقي وسيعمل على إعادتهم جميعا.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيا بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش

وتولى رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، اليوم الأربعاء، مهامه رسميًا، مؤكدًا أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد الفشل الأمني الذي تعرضت له إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية.

وفي خطاب تسلمه المنصب، قال زامير إن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في منع الاختراق الحدودي، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواجه اليوم تحديات مصيرية. وأضاف: "لن ننسى صرخات الاستغاثة التي أطلقها الضحايا، وسنقود الجيش نحو النصر الحاسم".

وشدد زامير على أن الحرب لم تنتهِ بعد، مؤكدًا أن حركة حماس تعرضت لضربات قاسية، لكنها لم تُخضع بالكامل. وأضاف أن إسرائيل تواجه حرب وجودية ستستمر حتى استعادة المختطفين وتحقيق "الحسم".

وأكد رئيس الأركان الجديد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مراجعة أدائه واستخلاص العبر من أجل التصحيح والتطوير، مضيفًا: "الأيام القادمة ستكون أفضل".

كما تعهد زامير، بمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، مشددًا على أن الجيش سيظل جاهزًا لكل السيناريوهات.