الخارجية الأمريكية: قلقون من توقيع الدعم السريع وحلفائها دستورًا انتقاليًا للسودان

وكالات

عبّرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء تقارير عن توقيع مليشيا الدعم السريع وحلفائها دستورا انتقاليا للسودان.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن محاولة إنشاء حكومة موازية في السودان لا تحقق السلام وتهدد بمزيد من الاضطراب والتقسيم.

وأمس الثلاثاء، وقعت قوى تحالف السودان التأسيسي على مشروع "الدستور" الذي ينظم عمل الحكومة المزمع تشكيلها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وذلك بعد الاتفاق الذي أُبرم بين هذه القوى وقوات الدعم السريع على تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في نهاية فبراير الماضي.