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سوريا.. قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات النظام وخارجين عن القانون في درعا

10:51 م الأربعاء 05 مارس 2025

اشتباكات في درعا أرشيفية

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وكالات

أفاد مصدر عسكري، الأربعاء، بسقوط قتلى وجرحى من قوات وزارة الدفاع السورية خلال اشتباكات بمدينة الصنمين في درعا.

وأشار المصدر العسكري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات وزارة الدفاع السورية قتلت واعتقلت عناصر خارجة عن القانون خلال اشتباكات بمدينة الصنمين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن شبكة الكهرباء في بعض مناطق درعا تعرضت لاعتداءات تخريبية أدت لعدم استقرار التيار الكهربائي في المحافظة.

وأوضحت أن الأعمال التخريبية تمثلت في سرقة خطوط كهربائية ذات جهد عالي، ما أسفر عن وقوع حريق بأحد المحولات في محطة تحويل الشيخ مسكين.

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