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إعلام عبري: رئيس الأركان الجديد قرر إنشاء لواءين إضافيين وتفكيك وحدة مختصة بإيران

10:42 م الأربعاء 05 مارس 2025

إيال زامير

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن الرئيس الجديد لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير قرر إنشاء لواء دبابات إضافي، وكذلك إنشاء لواء مشاة إضافي.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن زامير قرر تفكيك وحدة الاستراتيجيا بشأن إيران وتوزيع مهامها على وحدات الجيش

ولى رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، اليوم الأربعاء، مهامه رسميًا، مؤكدًا أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه بعد الفشل الأمني الذي تعرضت له إسرائيل في هجوم 7 أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية.

وفي خطاب تسلمه المنصب، قال زامير إن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في منع الاختراق الحدودي، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الإسرائيلية تواجه اليوم تحديات مصيرية. وأضاف: "لن ننسى صرخات الاستغاثة التي أطلقها الضحايا، وسنقود الجيش نحو النصر الحاسم".

وشدد زامير على أن الحرب لم تنتهِ بعد، مؤكدًا أن حركة حماس تعرضت لضربات قاسية، لكنها لم تُخضع بالكامل. وأضاف أن إسرائيل تواجه حرب وجودية ستستمر حتى استعادة المختطفين وتحقيق "الحسم".

وأكد رئيس الأركان الجديد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مراجعة أدائه واستخلاص العبر من أجل التصحيح والتطوير، مضيفًا: "الأيام القادمة ستكون أفضل".

كما تعهد زامير، بمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي، مشددًا على أن الجيش سيظل جاهزًا لكل السيناريوهات.

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