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البيت الأبيض: وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا يهدف إلى مراجعتها

10:30 م الأربعاء 05 مارس 2025

كارولين ليفيت

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وكالات

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالسلام ويريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا.

وأوصحت ليفيت، أن وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا يهدف إلى مراجعتها.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي، الثلاثاء، إن قرار البيت الأبيض بوقف المساعدات لأوكرانيا صدر بينما كانت شحنات أسلحة متوجهة إليها.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن شحنات الأسلحة التي كانت في أوروبا متجهة إلى أوكرانيا اضطرت لتغيير مسارها.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن شحنات الأسلحة التي أوقفها البيت الأبيض تتضمن مضادات للدروع وذخائر مدفعية ومدرعات.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ستعلق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا مؤقتًا.

وتأتي تلك التصريحات نتيجة المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، في البيت الأبيض.

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