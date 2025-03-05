إعلام عبري: محادثات إدارة ترامب مع حماس لم تغير موقفها بشأن الحرب

وكالات

قالت القناة 14 العبرية نقلا عن مصادر، الأربعاء، إن محادثات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حركة حماس لم تغير موقفها بشأن الحرب.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن الأمريكيين أبلغوا حماس أنهم يضغطون على إسرائيل لمحادثات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن المسؤولين الأمريكيين طلبوا من حماس إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين كبادرة حسن نية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي وآخر دبلوماسي، الأربعاء، قولهم إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات في قطر مع حركة حماس.

وأوضح المسؤولون للصحيفة الأمريكية، أن المحادثات بين الولايات المتحدة وحماس كانت بشأن الأسرى.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الولايات المتحدة تشاورت مع إسرائيل بشأن إجراء محادثات مباشرة مع حماس.

وفي سياق متصل، قال القنصل الإسرائيلي في نيويورك، إنه إذا أسفرت محادثات أمريكا وحركة حماس عن عودة جميع الأسرى في قطاع غزة "فسنكون سعداء".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي، أن هدف اتصالات أمريكا وحماس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة إذا أفرجت حماس عن الأسرى.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عن أسير حي وجثامين 4 يحملون الجنسية الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل غير متحمسة من اتصالات أمريكا مع حماس وشككت في تحقيقها نتائج.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

ونقل الموقع عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، لم يسبق لها مثيل.

وقالت المصادر، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن في محادثات بولر مع حماس"، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت جزئيًا على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للأسرى.

وتابعت المصادر: "الاجتماعات بين بولر ومسؤولي حماس عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة".

وكشفت المصادر المطلعة أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل بشأن التواصل مع حماس، لكن تل أبيب علمت بالمحادثات عبر قنوات خاصة.