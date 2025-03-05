إسرائيل.. وزير القضاء يبدأ في إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن وزير القضاء ياريف ليفين، يبدأ في إجراءات لإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وشرع ليفين، اليوم الأربعاء، في عملية إقالة ميارا، حيث أرسل خطابًا رسميًا إلى سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، لإبلاغه بإدراج ملف بدء إجراءات عزلها، على جدول عمل الحكومة.

وقال ليفين: "لقد استخدمت الخلاف السياسي في إسرائيل كفأس لحفر نظامين قانونيين - أحدهما لمؤيدي الحكومة والآخر لمعارضيها".

ووفقًا لنص الرسالة، "تقرر الحكومة سحب الثقة من المستشارة القضائية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، وذلك بسبب سلوكها غير الملائم، وبسبب وجود خلافات جوهرية ومستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية، مما أدى إلى وضع يمنع التعاون الفعّال".

وقال ليفين لسكرتير الحكومة، "نظرًا لأهمية الموضوع، أطلب منك الإعلان عن موعد الجلسة في أقرب وقت ممكن، لتمكين جميع الوزراء من الاستعداد"، مشددا على أن "مشاركة أغلبية كبيرة من وزراء الحكومة في الجلسة، أمر ضروري".

وفي ديسمبر الماضي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، إن رؤساء الائتلاف الحكومي وافقوا على طلب إقالة المستشارة القضائية للحكومة.

ووجهت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تطالبه بإعادة النظر في موقفه من بن غفير، بحسب ما ذكرت "القناة 12" العبرية.