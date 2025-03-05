البيت الأبيض: ترامب ألقى القبض على من قتل 13 جنديًا أمريكيًا في أفغانستان

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق العدالة لعائلات 13 أمريكيا قتلوا خلال الانسحاب من أفغانستان.

وأوضحت ليفيت، أن المتهم بهجوم مطار كابول وقت الانسحاب من أفغانستان تم تسليمه اليوم إلى السلطات الأمريكية، مؤكدة على أن ترامب أوفى بوعده بالقبض على المتهم في هجوم قتل خلاله 13 جنديا أمريكيا في كابول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه تم القبض على إرهابي كبير مسؤول عن هجوم مطار كابل في أفغانستان.

واستذكر ترامب في أول كلمة له أمام الكونجرس منذ عودته إلى منصبه، أفراد الخدمة الأمريكية الـ13 الذين قتلوا خلال تفجير انتحاري في مطار كابل، أثناء الانسحاب من أفغانستان في عام 2021

ووصف ترامب الانسحاب في ظل إدارة جو بايدن بأنه "كارثي وغير كفء"، قائلا: "ربما كانت هذه هي اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ بلادنا".

وأعرب عن سعادته بأن إدارته "قبضت للتو على الإرهابي الرئيسي المسؤول عن تلك الفظائع"، مؤكدا أنه "الآن في طريقه إلى واشنطن لمواجهة سيف العدالة الأمريكية العاجل".

كما أشاد الرئيس الأمريكي بالحكومة الأفغانية لمساهمتها في القبض على "هذا الوحش".