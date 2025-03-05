إعلان

ترامب: ترودو يحاول استخدام قضية المخدرات للبقاء في السلطة

08:53 م الأربعاء 05 مارس 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سأله عما يمكن فعله بشأن الرسوم، موضحا أنه أخبره أن كثيرين ماتوا بمخدر "الفنتانيل" الذي يأتي من كندا والمكسيك.

وأشار ترامب، إلى أن ترودو قال له إن الأمر بشأن تهريب الفنتانيل قد تحسن "لكنني أخبرته أن هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية"، مضيفا "ترودو لم يتمكن من إخباري متى ستجري الانتخابات الكندية وهو ما أثار فضولي".

وأكد ترامب، أنه أدرك أن ترودو يحاول استخدام هذه القضية للبقاء في السلطة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء.

ووصف ترامب، أمس الثلاثاء، ترودو، بـ"الحاكم ترودو"، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: "رجاء اشرحوا للحاكم ترودو، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المماثلة ستزيد فورًا بالمقدار نفسه!".

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية، إذ قال ترودو، أمس الثلاثاء، "في لحظة دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ هذا الصباح، كان الرد الكندي في نفس الوقت"، معلنًا أن بلاده ستفرض رسومًا على "منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)".

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية بنسبة 25%حيز السريان، أمس الثلاثاء، كما هدد الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية، مشيرًا مرة أخرى إلى مقترح "ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 51".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب رئيس الوزراء الكندي الرسوم الجمركية الحرب التجارية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد