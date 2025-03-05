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بعدما وصفه بـ"حاكم كندا".. ترامب يجري اتصالًا مع ترودو

08:19 م الأربعاء 05 مارس 2025

ترامب

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وكالات


نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء.


ووصف ترامب، أمس الثلاثاء، ترودو، بـ"الحاكم ترودو"، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: "رجاء اشرحوا للحاكم ترودو، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المماثلة ستزيد فورًا بالمقدار نفسه!".


وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية، إذ قال ترودو، أمس الثلاثاء، "في لحظة دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ هذا الصباح، كان الرد الكندي في نفس الوقت"، معلنًا أن بلاده ستفرض رسومًا على "منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)".


ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية بنسبة 25%حيز السريان، أمس الثلاثاء، كما هدد الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية، مشيرًا مرة أخرى إلى مقترح "ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 51".












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