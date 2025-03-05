إعلام عبري: إسرائيل غير متحمسة من اتصالات أمريكا مع حماس

وكالات

قال القنصل الإسرائيلي في نيويورك، إنه إذا أسفرت محادثات أمريكا وحركة حماس عن عودة جميع الأسرى في قطاع غزة "فسنكون سعداء".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي، أن هدف اتصالات أمريكا وحماس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة إذا أفرجت حماس عن الأسرى.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة الأمريكية مهتمة بالإفراج عن أسير حي وجثامين 4 يحملون الجنسية الأمريكية، موضحًا أن إسرائيل غير متحمسة من اتصالات أمريكا مع حماس وشككت في تحقيقها نتائج.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

ونقل الموقع عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، لم يسبق لها مثيل.

وقالت المصادر، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن في محادثات بولر مع حماس"، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت جزئيًا على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للأسرى.

وتابعت المصادر: "الاجتماعات بين بولر ومسؤولي حماس عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة".

وكشفت المصادر المطلعة أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل بشأن التواصل مع حماس، لكن تل أبيب علمت بالمحادثات عبر قنوات خاصة.