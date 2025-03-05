إعلام عبري: إسرائيل قلقة من المحادثات المباشرة لإدارة ترامب مع حماس

وكالات



نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر مطلع قوله، إن إسرائيل قلقة للغاية من المحادثات المباشرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حركة حماس.



وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل عن مصدرين، أن إدارة ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.



ونقلت عن مصدرين، على دراية مباشرة بالمناقشات، قولهما إن المحادثات التي أجراها المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، لم يسبق لها مثيل.