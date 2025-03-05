اليونيسف: القيود الأخيرة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مدمرة للغاية

وكالات



قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إنه رغم تدفق السلع الكبير لقطاع غزة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فإن ذلك لم يكن كافيًا لسد احتياجات القطاع الفلسطيني.



وأوضحت اليونيسف، أن منع دخول مواد الإغاثة لقطاع غزة بما فيها اللقاحات وأجهزة التنفس ستكون له عواقب وخيمة على الأطفال.



وأضافت "إذا لم نتمكن من إدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة فإن التطعيم الروتيني سيتوقف"، مشيرة إلى أن وحدات حديثي الولادة في القطاع لن تتمكن من رعاية الأطفال الخدج دون دخول الإمدادات الطبية.



وأكدت المنظمة الأممية أن القيود الأخيرة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مدمرة للغاية.

ومن جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية في التدفق إلى قطاع غزة.



وأكدت أن الاحتياجات في قطاع غزة هائلة، وأن هناك حاجة إلى مساعدة مستمرة.