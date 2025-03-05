أمريكا تفرض عقوبات على 7 من كبار أعضاء الحوثيين

وكالات



قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن تأمين الحدود أمر بالغ الأهمية بالنسبة لواشنطن، مضيفًا "على الدول الواقعة على امتداد خط الهجرة القيام بدورها لمنع عبور المهاجرين غير النظاميين".



وأوضح روبيو، أن السياسة الجديدة ستطبق على مسؤولي الهجرة والجمارك والمطارات والموانئ الأجنبية.



وأشار إلى أن أمريكا فرضت عقوبات على 7 من كبار أعضاء أنصار الله (الحوثيين) اليمنية لدورهم بتهريب الأسلحة إلى مناطق سيطرتهم باليمن.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "وضعنا حوثيًا وشركته في قوائم الإرهاب لتجنيده مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا".



وتابع: "سنواصل العمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لمواجهة عنف الحوثيين والقضاء على قدراتهم".



وصرح وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة الحوثيين على اقتناء الأسلحة من روسيا والصين وإيران لتهديد البحر الأحمر.



وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، أمس الثلاثاء، أنها أسقطت مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 9 خلال تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة، وفق قولها.



وأضافت الجماعة، "هذه المسيرة هي الـ15 التي ننجح في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".



وتابعت جماعة الحوثيين اليمنية، "مستمرون في تنفيذ مهامنا الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا"، مضيفة "نتابع التحركات المعادية في البحر الأحمر وبحر العرب ومستعدون للتعامل مع أي تطورات".



وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي اليمينية كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدة تنفيذ أحد الوعود التي قطعها الرئيس دونالد ترامب خلال فترة ولايته.





