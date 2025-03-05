أكسيوس عن مصادر: الأمريكيون مهتمون بهدنة طويلة الأمد بغزة

وكالات



نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر قولها، إن "الأمريكيون مهتمون بهدنة طويلة الأمد في قطاع غزة".



وأضافت المصادر، أن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هدنة طويلة الأمد في غزة لا يزال غير واضح.



كما نقل "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة.



وكشفت المصادر المطلعة، أن إدارة ترمب تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.



وأوضحت المصادر المطلعة، أن المحادثات مع حماس أجراها المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر، واصفة تلك المحادثات بأنه "غير مسبوقة".



وقالت المصادر، إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن في محادثات بولر مع حماس"، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت جزئيًا على إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في غزة ما يقع ضمن اختصاص بولر كمبعوث للأسرى.



وتابعت المصادر: "الاجتماعات بين بولر ومسؤولي حماس عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة".



وكشفت المصادر المطلعة أن إدارة ترامب تشاورت مع إسرائيل بشأن التواصل مع حماس، لكن تل أبيب علمت بالمحادثات عبر قنوات خاصة.





