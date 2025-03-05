بيان أوروبي مشترك: يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف النار في غزة

وكالات



أكد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإطلاق سراح جميع الأسرى.



وأوضح البيان الأوروبي المشترك، أنه من الضروري ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيًا إسرائيل لضمان دخول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى سكان غزة.



وأعربت الدول الأوروبية الثلاث، عن قلقهم العميق إزاء إعلان حكومة إسرائيل وقف دخول السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه "يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة بوقف إطلاق النار وألا تستخدم أداة سياسية".



وأشارت إلى أن وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة قد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، موضحة أن المعدات الطبية وأدوات الإيواء الضرورية لتلبية الاحتياجات الإنسانية بغزة تواجه قيودًا.



وأضافت الدول الأوروبية الثلاث في بيانهم المشترك، "نؤكد على ضرورة السماح للمدنيين في غزة بالعودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم.. ونحث الأطراف على الانخراط في التفاوض على المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".



ورحب البيان الأوروبي الثلاثي المشترك بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي لتمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.



ويأتي ذلك تعليقًا على إعلان إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.



وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.



ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدًا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدمًا في الاتفاق.





