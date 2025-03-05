أمريكا: تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية هو رسالة بسيطة لزيلينسكي

وكالات



قالت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، إن "الرئيس دونالد ترامب يريد أن يكون رئيسًا للسلام، ونشعر بالتفاؤل لسماع التغيير في نبرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي".



وأضافت أورتاجوس، أنه سيواصل وزير الخزانة الأمريكي والمبعوث الخاص للرئيس ترامب العمل مع زيلنسكي في إطار تعزيز التعاون والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.



وأشارت نائبة ويتكوف، إلى أن تعليق تبادل المعلومات الاستخبارية مؤقتًا هو "رسالة بسيطة لزيلنسكي للقدوم لطاولة التفاوض".



وقالت مورجان أورتاجوس، إن إنهاء حرب أوكرانيا مصلحة للأوكرانيين ولحلفائنا الأوروبيين ودافعي الضرائب الأمريكيين.



وأوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تعيق قدرة الجيش الأوكراني على استهداف القوات الروسية.



وأوضح مسؤولون أمريكيون أنه تم تجميد قنوات الاستخبارات مع الجانب الأوكراني بالكامل. كما أشاروا إلى أن تعاون المخابرات الأمريكية ضروري من أجل تمكين القوات الأوكرانية من تحديد الأهداف الروسية وضربها، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الأربعاء.



فيما لفت أحد المسؤولين إلى أن واشنطن تتبادل معلومات الاستخبارات عن روسيا وأوكرانيا مع حلفائها ومنهم المملكة المتحدة.



وفي وقتٍ سابق، علقت أمريكا المساعدات العسكرية لأوكرانيا، على خلفية المشادة الكلامية الحادة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.





