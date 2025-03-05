المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب بتجميد المساعدات الخارجية

وكالات



أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن المحكمة العليا الأمريكية رفضت طلب الرئيس دونالد ترامب بتجميد نحو 2 مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية.



وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترح بيع 443 عقارًا فيدراليًا منها مقرا وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.



وتدرس الحكومة الأمريكية إمكانية بيع محفظة واسعة من العقارات الفيدرالية. تشمل المحفظة أصولًا غير أساسية في 47 ولاية ومقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.



وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، سياسة تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي.



وفور تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، أعلن "تعليق المساعدات والمعونات الأمريكية الخارجية حول العالم بشكل مؤقت لنحو 90 يومًا" لإعادة تقييم تلك البرامج وتناسقها مع السياسة الجديدة، لكن يُعفى منه مصر وإسرائيل بجانب إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة العالمية، وتعد أمريكا أكبر مانح للمساعدات الدولية في العالم، إذ أنفقت 68 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لأرقام حكومية خارجية.