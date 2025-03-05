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نائبة ويتكوف: ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الأسرى الأمريكيين

05:08 م الأربعاء 05 مارس 2025

ترامب

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وكالات


قالت مورجان أورتاجوس، نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لقناة "فوكس نيوز"، إن "الرئيس دونالد ترامب سيبذل قصارى جهده لإعادة الأسرى الأمريكيين إلى الوطن".


وأضافت أورتاجوس، أن ترامب أعاد 11 أسيرًا على الأقل منذ توليه المنصب في 20 يناير الماضي.


وتابعت نائبة ويتكوف، "الرئيس ترامب سيبذل قصارى جهده لملاحقة (الإرهابيين) الذين يحاولون قتل الأمريكيين"، وفق تعبيرها.


وقالت أورتاجوس، أول أمس الإثنين، إن الرئيس الأمريكي أوضح للعالم خاصة للشرق الأوسط أنه رئيس السلام والدبلوماسية ويريد إنهاء الحروب.


وأكدت في تصريحات لـ"فوكس نيوز" أن ترامب يريد إعادة الأسرى لديارهم وعلى حركة حماس أن تكون مستعدة لمواصلة التفاوض، مضيفة: "نريد التوصل إلى حل دبلوماسي ولا أحد يريد عودة القتال والموت".


ووفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية في يناير الماضي، سلمت حركة حماس 33 أسيرًا إسرائيليًا (و 5 تايلانديين) ضمن 7 دفعات للتبادل، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن نحو 1900 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.


ويماطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.



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ترامب الأسرى الأمريكيين مورجان أورتاجوس
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