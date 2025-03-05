حرب تجارية شنها ترامب.. كيف ردت كندا والمكسيك والصين؟

كتبت- سهر عبد الرحيم:

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، حربًا تجارية ضد حلفاء تجاريين تقليديين لأمريكا وهم كندا والمكسيك بفرض رسومًا تجارية بنسبة 25% على السلع الواردة من البلدين، فضلًا عن الصين التي لم تسلم أيضًا من هذه الحرب، إذ فرض عليها ترامب تعريفات بنسبة 20%، ما دفع الدول الثلاث إلى التهديد بالرد بالمثل.

كندا

دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الكندية بنسبة 25%حيز السريان، أمس الثلاثاء، كما هدد الرئيس الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية، مشيرًا مرة أخرى إلى مقترح "ضم كندا إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية 51".

ووصف ترامب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بـ"الحاكم ترودو"، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: "رجاء اشرحوا للحاكم ترودو، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا المماثلة ستزيد فورًا بالمقدار نفسه!".

ويأتي ذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السلع الأمريكية، إذ قال ترودو، أمس الثلاثاء، "في لحظة دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ هذا الصباح، كان الرد الكندي في نفس الوقت"، معلنًا أن بلاده ستفرض رسومًا على "منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي)".

وجاء الرد الكندي بعد ساعات من سريان الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها ترامب على الواردات الكندية، كما اتهم ترودو الولايات المتحدة بشن حرب تجارية عن طريق فرض رسوم، كما اتهم ترامب بأنه يسعى إلى "التسبب بانهيار الاقتصاد الكندي" لجعل عملية ضم كندا "أكثر سهولة"، وتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية.

فيما قال ترودو في مؤتمر صحفي: "شنت الولايات المتحدة اليوم حربا تجارية على كندا، أقرب شركائها وحلفائها، وأقرب أصدقائها"، واصفًا الخطوة الأمريكية بـ"الغبية للغاية".

وبرغم ذلك، فإن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قال لقناة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء، "سنعلن عن مسار لتخفيف الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية والكندية الأربعاء".

المكسيك

تعتبر المكسيك من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وبرغم ذلك، دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المكسيكية بنسبة 25% حيز السريان، أمس الثلاثاء، وكان ترامب قد علق تلك الرسوم على مكسيكو في فبراير الماضي لمدة شهر واحد.

ومن جانبها، نددت المكسيك بالقرار الأمريكي كما هددت باتخاذ إجراءات انتقامية مماثلة للرد. وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أمس الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان الأحد المقبل عن الإجراءات التي ستتخذها بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأضافت شينباوم: "يتعين الحفاظ على هدوئنا في مواجهة الخطوة الأمريكية وحان الوقت للوحدة والدفاع عن سيادتنا".

وكانت رئيسة المكسيك، قد قالت الاثنين: "أيًا كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية سنرد عليه"، موضحة أن "لديها خطة بديلة". وذكرت أن بلادها تنسق بشكل جيد مع الولايات المتحدة بشأن التجارة ومخدر "الفنتانيل".

ومن ضمن الأسباب التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى فرض رسومًا جمركية على كندا والمكسيك، هي تدفق الهجرة غير الشرعية وتهريب مخدر "الفنتانيل" من البلدين عبر الحدود الأمريكية.

ولمعالجة هذه القضية، أعلنت رئيسة المكسيك بعد اتصال مع ترامب، تجميد الرسوم الجمركية لمدة شهر، ونشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين، في فبراير الماضي.

الصين

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن فرض رسومًا جمركية على الصين بنسبة 10%، لترتفع الرسوم الجمركية التراكمية لـ20% ودخلت النسبة الجديدة حيز السريان، أمس الثلاثاء، أيضًا، لمعاقبة بكين بسبب أزمة الوفيات الناجمة عن تعاطي مخدر "الفنتانيل" في الولايات المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تورد المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج "الفنتانيل"، وقد نفت بكين ارتكاب أي مخالفات، إذ قالت إنها من بين الدول التي تُطبّق أشد سياسات مكافحة المخدرات صرامة في العالم، وأشارت بكين إلى أنها وواشنطن حققتا نتائج بارزة في التعاون الواسع النطاق والمعمق لمكافحة المخدرات.

وستُفرض الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 20% على عدد من واردات الإلكترونيات الاستهلاكية الرئيسية من الصين، التي لم تكن مشمولة سابقًا بالرسوم، بما في ذلك الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومنصات ألعاب الفيديو، والساعات الذكية، ومكبرات الصوت، وأجهزة البلوتوث.

وبدورها، ردّت الصين على الفور، معلنةً فرض رسوم جمركية إضافية تتراوح بين 10% و15% على بعض الواردات الأمريكية اعتبارًا من 10 مارس الجاري، إلى جانب سلسلة من القيود الجديدة على صادرات كيانات أمريكية محددة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأعلنت وزارة المالية الصينية، في بيان أمس، أن بكين ستفرض رسومًا إضافية على السلع الزراعية، بنسبة 15% على واردات الدجاج والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، و10% إضافية على واردات فول الصويا والذرة الرفيعة ولحم الخنزير ولحوم البقر والمنتجات المائية والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان القادمة من الولايات المتحدة بدءًا من العاشر من مارس الجاري.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إنه إذا واصلت واشنطن شن حرب الرسوم الجمركية وحرب تجارية أو أي شكل من أشكال النزاعات فستكون الصين مستعدة لمجاراتها حتى النهاية.

كما أضافت الصين 15 كيانًًا أميركيًا إلى قائمتها للرقابة على الصادرات، و10 كيانات أخرى إلى قائمتها للكيانات غير الموثوقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاقب فيها ترامب الصين من خلال فرض رسومًا جمركية على وارداتها، ففي فترة ولايته الأولى فرض ترامب رسومًا تصل إلى 25% على واردات أمريكية من بكين بقيمة تقارب 370 مليار دولار.

وقد تكبّد المزارعون الأمريكيون خسائر فادحة خلال الحروب التجارية التي شنّها ترامب في ولايته الأولى، إذ فقدوا نحو 27 مليار دولار من عائدات التصدير، كما خسروا حصتهم في السوق الصينية لصالح البرازيل.