تركيا تدعم الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة

وكالات



أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، عن ترحيبها بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة والتي صدرت عن القمة العربية غير العادية أمس في مصر.



وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم، "نرحب باعتماد خطة لإعادة إعمار غزة".



وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، والبدء بإعادة إعمار غزة، وتمكين الفلسطينيين من العيش بسلام على أراضيهم.



وكانت القمة العربية غير العادية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة أمس الثلاثاء، قد أعلنت في البيان الختامي، أنها "تؤيد قرار مصر بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود أهلها على أرضها دون تهجير"، مطالبة "بتحرك قانوني دولي لمحاسبة إسرائيل على استخدام التجويع كسلاح".



وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.



وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.



وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.



وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات، كما دعا البيان الختامي للقمة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.





