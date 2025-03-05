ملك بريطانيا في مطعم سوري: أذهلني مهارة اللاجئين السوريين الرائعة

وكالات

أشاد ملك بريطانيا تشارلز الثالث، بمهارة اللاجئين السوريين الرائعة خلال زيارة لمطعم الشيف السوري عماد الأرنب في مطعمه "عماد سيريان كيتشان" في بريطانيا.

واستقبل الشيف اللاجئ عماد الأرنب، الملك تشارلز في مطعمه، برفقة مجموعة من السوريين بما في ذلك الأطباء والعاملين في مجال الأعمال الخيرية.

وقال الملك، "لقد أذهلني عدد الأشخاص الذين فروا من سوريا والذين يتمتعون بمهارات رائعة".

ومن جانبه عبر الشيف عماد الأرنب عن مفاجئته بهذه الزيارة، إذ قال إن زيارة الملك لمطعمه الواقع في مبنى كينغسلي كورت في شارع كارنابي كانت من شبه المستحيلات، خاصة أنه يقع في الطابق الأخير، مما يجعل الناحية اللوجيستية للزيارة صعبة.

وشرح الأرنب ترتيبات الزيارة، قائلًا: "عندما تمت دعوتي لقصر باكنجهام عام 2023 أعربت عن رغبتي في استقبال الملك تشارلز في مطعمي، وأجابني حينها بأنه يود ذلك إلا أن الأمر سيكون صعبًا جدًا من ناحية الترتيبات الأمنية".

ووصف الشيف السوري، الملك تشارلز بالشخصية المرحة والملمة بالعديد من المواضيع على رأسها السياسة في الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف : "الملك تشارلز لم يستطع تذوق الطعام السوري الذي أقوم بتحضيره إلى جانب فريق العمل المؤلف من جنسيات مختلفة بما فيها البريطانية وعدد من اللاجئين، وذلك بسبب ارتباطه بزيارة أخرى، ولكنه تناول الشاي وأعرب عن حبه الشديد للباذنجان بكل وصفاته وحبه أيضًا للبابا غنوج أو الباذنجان المتبل".

وقدم الشيف عماد الأرنب نسخة من كتابه الذي يحمل اسم مطعمه للملك تشارلز، الذي أعرب عن سعادته لتلقيه تلك الهدية التي حملت توقيع الأرنب مع رسالة له بالعربية، وعلق الملك قائلًا: "يبدو اسمي جميلًا وهو مخطوط بالحرف العربي".

وجاءت زيارة الملك البريطاني لمطعم الطاهي السوري، قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك. وعماد الأرنب هو لاجئ سوري، ترك سوريا في عام 2015.