مشهد يحبس الأنفاس.. سقالة تتأرجح بفعل الرياح وتحطم نافذة ناطحة سحاب بنيويورك (فيديو)
(وكالات)
تداول رواد مقطع فيديو التقطه المارة وثق لحظات مروعة عندما بدأت سقالة عمال غسل النوافذ بالتأرجح بشكل خطير تحت تأثير الرياح العاتية، على ارتفاع مئات الأقدام فوق شوارع نيويورك.
واصطدمت السقالة بنافذة إحدى ناطحات السحاب، مما أدى إلى تحطمها وتناثر شظايا الزجاج على الرصيف أدناه، وسط حالة من الذعر بين المارة.
وعند وصول فرق الإطفاء إلى الطابق 78، اكتشفوا أن العمال لم يكونوا مربوطين بأي حبال أمان، ما زاد من خطورة الموقف.
فيديو مرعب لعاملين عالقين في سقالة تتأرجح بقوة من أعلى ناطحة سحاب.. شاهد ما حدث لهم— abdulrahman osaimy (@osaimy) March 2, 2025
المقطع الذي تشير إليه يُظهر لحظات مرعبة التقطها المارة في 1 مارس 2025 في مدينة نيويورك، حيث بدأت سقالة معلقة تحمل عاملي غسل نوافذ في التأرجح بشدة بسبب رياح عاتية على ارتفاع الطابق 78 (حوالي 240… pic.twitter.com/4NEcMVUrWE
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