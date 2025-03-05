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مشهد يحبس الأنفاس.. سقالة تتأرجح بفعل الرياح وتحطم نافذة ناطحة سحاب بنيويورك (فيديو)

04:05 م الأربعاء 05 مارس 2025

سقالة تتأرجح بفعل الرياح وتحطم نافذة ناطحة سحاب

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(وكالات)

تداول رواد مقطع فيديو التقطه المارة وثق لحظات مروعة عندما بدأت سقالة عمال غسل النوافذ بالتأرجح بشكل خطير تحت تأثير الرياح العاتية، على ارتفاع مئات الأقدام فوق شوارع نيويورك.

واصطدمت السقالة بنافذة إحدى ناطحات السحاب، مما أدى إلى تحطمها وتناثر شظايا الزجاج على الرصيف أدناه، وسط حالة من الذعر بين المارة.

وعند وصول فرق الإطفاء إلى الطابق 78، اكتشفوا أن العمال لم يكونوا مربوطين بأي حبال أمان، ما زاد من خطورة الموقف.

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تحطم نافذة ناطحة سحاب نيويورك سقالة تتأرجح
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