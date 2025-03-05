في تحد لترامب... رئيس وزراء جرينلاند: جرينلاند ملكنا ولا يمكن أخذها أو شراؤها

نوك (أ ب)

قال رئيس وزراء جرينلاند، اليوم الأربعاء، إن "جرينلاند ملك لمواطنيها" ولا يمكن أخذها أو شراؤها، وذلك في تحد لرسالة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن إدارته تدعم حق الجزيرة في تقرير مصيرها، ولكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستستحوذ على المنطقة "بطريقة أو بأخرى".

وأفاد رئيس وزراء جرينلاند، موتي بوروب إيجيدي، بأن مواطني الجزيرة ليسوا أمريكيين ولا دنماركيين، لأنهم جرينلانديون. وكتب في منشور له باللغتين الجرينلاندية والدنماركية على منصة فيسبوك، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة عليها أن تعي ذلك.

وكتب بوروب: " إن شعب جرينلاند هو الذي سيقرر مستقبلها وليس أحد آخر".

وجاء منشور إيجيدي بعد ساعات من توجيه ترامب نداء مباشرا إلى سكان جرينلاند، في خطاب ألقاه أمام الكونجرس، أمس الثلاثاء، قبل أسبوع من توجه سكان الجزيرة إلى صناديق الانتخابات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.