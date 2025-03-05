تفاعل واسع على لقطة بين أمير قطر وأحمد الشرع خلال قمة القاهرة (فيديو)

(وكالات)

شهدت منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) تفاعلات واسعة حول لقطة جمعت بين أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال القمة الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة أمس الثلاثاء.

وبعد التقاط الصورة الجماعية للقادة والزعماء المشاركين، بدأوا في مغادرة المنصة متجهين إلى قاعة انعقاد القمة. وكان أمير قطر يمشي إلى جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بينما كان يتقدمهم ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي تلك الأثناء، كان أحمد الشرع يسير في الصف الثالث إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. إلا أن أمير قطر تأخر قليلًا، ثم التفت نحو الشرع، وأمسك بيده ليقدمه إلى الصف الثاني، وسط ابتسامة متبادلة بين الجانبين.

وتعد هذه القمة الأولى التي يشارك فيها الشرع بصفته رئيسًا لسوريا في المرحلة الانتقالية. وخلال كلمته، أكد استعداد دمشق لـ"إغاثة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه" عبر الوسائل الدبلوماسية.

مشهد لافت ولحظة مثيرة للانتباه من أمير #قطر تميم بن حمد عندما طلب من الرئيس السوري #أحمد_الشرع أن يسير بجانبه في خطوة تعكس اهتماما خاصا من قبل #الدوحة بالإدارة السورية الجديدة pic.twitter.com/uiQUvw56UN — murad abduljalil (@moradabd) March 4, 2025

حظيت هذه اللقطة باهتمام واسع بين رواد "إكس"، حيث اعتبرها البعض مؤشرًا على تقارب سياسي جديد، واهتمام خاص من الدوحة بالإدارة السورية الجديدة.