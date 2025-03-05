أفيخاي أدرعي يرد على مزاعم الحسيني حول اغتيال حسن نصر الله

وكالات

علق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على الأمين العام الحالي للمجلس الإسلامي العربي، محمد علي الحسيني، الذي ادعى أن الجيش الأمريكي هو من اغتال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في سبتمبر من عام 2024.

وقال الحسيني في مقابلة عبر برنامج "الليوان" عبر قناة "روتانا خليجية": "من قتل السيد حسن نصرالله هو الجيش الأمريكي وأنا أتحمل المسؤولية... وليس إسرائيل".

وأعاد أدرعي نشر هذا الجزء من المقابلة عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليه بالقول: "سيد الحسيني. من قضى على المدعو حسن نصرالله كان الجيش الإسرائيلي وهذا موثق بصوت وصورة"، حسب قوله.

واغتيل الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران في 27 سبتمبر من عام 2024 بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي حينها.