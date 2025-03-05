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ما حقيقة فيديو "إرسال مقاتلات تركية" إلى دمشق بعد هجوم إسرائيلي؟

03:07 م الأربعاء 05 مارس 2025

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(وكالات)

تناقلت حسابات تركية ناطقة بالعربية مقطع فيديو يزعم أن تركيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى العاصمة السورية دمشق، في رسالة تحذيرية لإسرائيل عقب الهجوم الجوي الذي استهدف مناطق سورية، بما فيها ريف دمشق ودرعا، قبل أيام.

وعند التحقق من الفيديو، تبين أن الرواية مضللة، حيث يعود المقطع الأصلي إلى 1 مايو 2022، وهو جزء من تقرير نشرته شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، يوثق زيارة إلى منشآت شركة توساس التركية المتخصصة في صناعة الطائرات والأسلحة.


وتبلغ مدة المقطع المتداول 45 ثانية، وهو مأخوذ من فيديو دعائي أطول نشرته الشبكة التركية ومدته دقيقتان و40 ثانية، ويستعرض مشروع طائرة "هورجيت"، وهي أول طائرة تدريب نفاثة تركية ذات قدرات هجومية خفيفة.
https://youtu.be/tzvwInIRAJk


وبدأ تطوير طائرة "هورجيت" كمشروع خاص لشركة الصناعات الجوية التركية في أغسطس 2017، ثم أعلنت وزارة الدفاع التركية في 22 يوليو 2018 توقيع اتفاقية مع الشركة لتطوير الطائرة، قبل أن تجري أول طلعة رسمية لها في 25 أبريل 2023.

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