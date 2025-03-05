تصاعد الأزمة في جنوب السودان.. اعتقال وزير البترول وعدد من العسكريين

(وكالات)



اعتقلت قوات الأمن في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، وزير البترول بوت كانج شول، إلى جانب عدد من حراسه الشخصيين وأفراد أسرته، وذلك بعد يوم من اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان جابريل دوب لام، وسط تصاعد التوترات في البلاد، التي تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في شرق إفريقيا.



وتأتي الاعتقالات الأخيرة في ظل مواجهات دامية بين القوات الحكومية والشباب المسلحين من مجموعة النوير العرقية المعروفة باسم الجيش الأبيض، وهي ميليشيا متحالفة مع نائب الرئيس رياك مشار، زعيم المتمردين السابق وأحد أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس سلفا كير.



وفرضت قوات الجيش حصارًا على منزل مشار في العاصمة جوبا، اليوم، وألقت القبض على العديد من حلفائه بعدما سيطرت مجموعة مسلحة موالية له على قاعدة عسكرية في شمال البلاد.



يعود التوتر السياسي إلى الشهر الماضي، عندما حذر مشار من أن إقالة عدد من حلفائه من مناصبهم الحكومية يهدد اتفاق السلام الموقع عام 2018 بينه وبين الرئيس سلفا كير، وهو الاتفاق الذي أنهى حربًا أهلية استمرت لخمس سنوات وأودت بحياة أكثر من 400 ألف شخص.

في هذا السياق، اعتبر وزير المياه بال ماي دينج، المتحدث باسم حزب مشار "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، أن احتجاز نائب رئيس هيئة الأركان يضع اتفاق السلام بالكامل في خطر.



ودعا المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، تير مانيانج جاتويتش، إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين، محذرًا من أن استمرار الاعتقالات سيؤدي إلى مزيد من العنف، مما قد يتحول إلى ما وصفه بـ"حرب شاملة"