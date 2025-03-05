فاينانشيال تايمز: أمريكا توقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

وكالات

أوقفت الولايات المتحدة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، مما قد يشل قدرة أوكرانيا على استهداف القوات الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع بريطانيا من مشاركة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية مع أوكرانيا، والتي تأتي مع إلغاء جميع المساعدات العسكرية الأمريكية ونفاد الأسلحة في غضون ثمانية أسابيع.

وأمرت واشنطن وكالات المخابرات البريطانية والجيش بعدم مشاركة المخابرات الأمريكية المعروفة باسم "Rel UKR" والتي تعني "الإفراج عن أوكرانيا".

وقال مسؤول أوكراني كبير لصحيفة فاينانشيال تايمز: "أمامنا شهرين إلى ثلاثة أشهر. بعد ذلك، سيكون الموقف صعبًا للغاية بالنسبة لنا، "سيسمح ذلك لروسيا باستغلال موقف أوكرانيا الضعيف".

وأضاف "لن يكون انهيارا كاملا لكننا سنضطر للانسحاب من بعض المناطق بسرعة أكبر".

يؤثر الحظر الأمريكي على فروع المخابرات داخل وزارة الدفاع (MoD) و GCHQ، وقد يكون لهذا تأثير خطير على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها والتي ستقابل بفرح مطلق من فلاديمير بوتين.

وقال خبير المخابرات العسكرية البريطانية فيل إنجرام لفاينانشال تايمز: "إن تعليمات الولايات المتحدة بمنع الحلفاء من تبادل المعلومات الاستخباراتية المشتقة من الولايات المتحدة مع أوكرانيا هي ما أتوقعه.

وتابع خبير المخابرات العسكرية البريطانية: "لقد تم إلغاء سلطة شركاء المخابرات الأمريكية، بما في ذلك بريطانيا، لتمرير المعلومات الاستخباراتية".

وتسيطر الولايات المتحدة بشدة على توزيع استخباراتها على أوكرانيا من خلال وكالات مقرها كييف.