بعد اعتقال حلفائه.. الجيش يحاصر منزل نائب رئيس جنوب السودان

جوبا - (أ ب)

حاصر الجنود في جنوب السودان، منزل نائب الرئيس ريك مشار في العاصمة جوبا، اليوم الأربعاء، وألقي القبض على العديد من حلفائه بعدما سيطرت مجموعة مسلحة متحالفة معه على قاعدة عسكرية في شمال البلاد.

وفي الشهر الماضي، قال مشار الذي تحولت خصومته السياسية مع الرئيس سلفا كير في الماضي إلى حرب أهلية، إن عزل العديد من حلفائه من مناصب في الحكومة هدد اتفاق سلام 2018 بينه وبين كير الذي أنهى حربا أهلية استمرت لخمس سنوات قتل فيها أكثر من 400 ألف شخص.

كما احتجز نائب رئيس هيئة الأركان جابريل دوب لام، وهو أيضا موال لمشار، أمس الثلاثاء بشأن المعركة في الشمال، بينما اُعتقل وزير البترول بوت كانج شول وهو أيضا حليف مشار، اليوم الأربعاء إلى جانب حراسه الشخصين وأفراد أسرته، ولم يتم تقديم سبب للاعتقالات.

ولم يعلق مشار أو حزبه "الحركة الشعبية لتحرير السودان" على القتال، ولكن وزير المياه بال ماي دينج وهو أيضا الناطق باسم الحزب، قال إن احتجاز نائب رئيس هيئة الأركان "يعرض اتفاق السلام بالكامل للخطر".

وحث المبعوثون الغربيون الأسبوع الماضي القائدين على خفض تصعيد التوترات.

ودعا المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، تير مانيانج جاتويتش، إلى إطلاق السراح الفوري للمحتجزين للحيلولة دون تحول زيادة تصعيد العنف وإراقة المزيد من الدماء إلى ما وصفه بـ"حرب شاملة".