نشأ في إيلات.. إيال زامير يتسلم رسميًا رئاسة أركان جيش الاحتلال

وكالات

من المقرر أن يتولى اللواء "إيال زامير"، اليوم الأربعاء، منصب رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلفاً "لهرتسي هاليفي" الذي استقال في يناير الماضي على خلفية الفشل في التصدي لهجوم طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023.

وسيستلم "زامير"، الذي أصبح الرئيس الـ 24 لأركان جيش الاحتلال، مهام منصبه رسميًا، حيث سيقلده "نتنياهو" الرتبة الجديدة خلال حفل التسليم والتسلم الذي سيُقام مساء اليوم في وزارة الحرب، ويتخلله خطابات رسمية.

يذكر أنّ "زامير" هو ثالث رئيس أركان ينشأ في "إيلات"، بعد شاؤول "موفاز وغادي آيزنكوت"، كما أنه أول رئيس أركان يأتي من سلاح المدرعات.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته، "هرتسي هليفي"، قد أعلن استقالته من منصبه على خلفية فشله في السابع من أكتوبر 2023، حيث قال حينها: "أبلغت وزير الحرب استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في السابع من أكتوبر، وستدخل الاستقالة حيز التنفيذ في السادس من مارس المقبل"، مضيفاً أنّ "الجيش فشل في مهمته الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا، وأتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023".

وجاءت استقالة هليفي، بعد أيام من استقالة قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200"، "يوسي شاريئيل"، للسبب ذاته.

وفي أبريل 2024، أعلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، "أهارون هاليفيا"، استقالته أيضاً بسبب الإخفاق في 7 أكتوبر أيضًا.