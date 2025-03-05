الاحتلال يواصل هدم المنازل في نور شمس بالضفة.. أوامر جديدة تطال 17 منزلًا

(وكالات)

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم 17 منزلًا لفلسطينيين في مخيم نور شمس شرقي طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليصل إجمالي المنازل التي هُدمت والتي سيتم هدمها إلى 28 منزلًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أبلغت قوات الاحتلال 12 عائلة فلسطينية بضرورة إخلاء منازلهم الواقعة في حارة المنشية بين الساعة 11 صباحًا و1:30 ظهرًا، بزعم شق طريق جديد وتغيير المعالم الجغرافية للمخيم.

وقال نهاد الشاويش، رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم، إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمخطط الهدم الذي نفذته قوات الاحتلال قبل أيام، حيث تم تدمير 11 منزلًا في المخيم، ضمن تصعيد ممنهج يهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي في المنطقة.

ويتعرض مخيم نور شمس منذ 25 يومًا لحملة عسكرية شرسة من قبل الاحتلال، حيث تقوم القوات بتنفيذ مداهمات متكررة للمنازل، بعد تفجير أبوابها وطرد سكانها تحت تهديد السلاح، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. كما أسفر العدوان عن تدمير واسع للبنية التحتية، شمل هدم وتفجير وحرق منازل ومحال تجارية، مما فاقم معاناة السكان المحاصرين وسط نقص حاد في الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.

ونتيجة لهذه الاعتداءات المتواصلة، تواصلت حركة النزوح الكبيرة من المخيم، خاصة في حارات المسلخ، والمنشية، وجبلي الصالحين والنصر، حيث تجاوز عدد النازحين 9 آلاف شخص، وسط استمرار التهديدات الإسرائيلية والتصعيد العسكري.